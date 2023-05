Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των Ρόμα και Σεβίλλη για τον τελικό του Europa League, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να κάνει την έκπληξη με τον Πάουλο Ντιμπάλα! Στον πάγκο των Ρωμαίων ο Καμαρά.

Μπορεί ο Ζοσέ Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου να έλεγε πως ο Πάουλο Ντιμπάλα θα έπαιζε για μόλις 20-30 λεπτά στον τελικό του Europa League, αλλά τελικά η πραγματικότητα είναι διαφορετική!

Όπως έγινε γνωστό ο Αργεντινός είναι στο αρχικό σχήμα των Ρωμαίων μαζί με τον Τάμι Έιμπραχαμ που θα βρεθεί στην αιχμή του δόρατος, ενώ αντίθετα στον πάγκο έμεινε ο Μαντί Καμαρά.

Στην αντίπερα όχθη ο Εν Νεσίρι είναι εκείνος που θα ηγηθεί της επιθετικής γραμμής της Σεβίλλης, η οποία θα παραταχθεί με τα μεγάλα της όπλα στον αγωνιστικό χώρο.

Σεβίλλη: Μπόνο, Χεσούς Νάβας, Μπαντέ, Γκούντελι, Τέλες, Ράκιτιτς, Φερνάντο, Όλιβερ Τόρες, Λούκας Οκάμπος, Μπράιαν Χιλ, Εν Νεσίρι

Your #UELfinal 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 ⚔️



⚪️ 7⃣ Changes 🔄

🔴 Bono between the sticks 🇲🇦

⚪️ Telles and Fernando starting 🇧🇷 pic.twitter.com/AEpMHXqExt