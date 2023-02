Αλέγκρι: «Ο αποκλεισμός από το Champions League μας άφησε πίκρα και θυμό»

O Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στις δηλώσεις του ενόψει του πρώτου αγώνα με τη Ναντ αναφέρθηκε στα συναισθήματα που προκάλεσε στην Γιουβέντους ο αποκλεισμός από το Champions League και στη δύσκολη «αποστολή» της κατάκτησης του Europa League.

H Γιουβέντους ήταν μια από τις απογοητεύσεις των ομίλων του Champions League. Οι Μπιανκονέρι έμειναν εκτός των «16», καθώς τερμάτισαν στην τρίτη θέση πίσω από Μπενφίκα - Παρί Σεν Ζερμέν και θα αγωνιστούν στο Europa League μετά από εννέα χρόνια.

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στις δηλώσεις του ενόψει του πρώτου ματς με τη Ναντ για τα «playoffs» των «16» της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA τόνισε πως ο αποκλεισμός από το Champions League άφησε πίκρα και θυμό στον οργανισμό της Γιουβέντους και ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι εύκολο για την ομάδα του να κατακτήσει το τρόπαιο.

«Ο αποκλεισμός από το Champions League μάς άφησε μία πικρή γεύση στο στόμα και θυμό. Δεν είναι εύκολο να κατακτήσεις το Europa League. Η Ναντ προέρχεται από 10 ματς που έκανε μόνο μία ήττα, από την Μαρσέιγ, ενώ κράτησε ανέπαφη την εστία της σε έξι ματς. Έχουν παίκτες που διαθέτουν ταχύτητα και τεχνική, την Πέμπτη θα πρέπει να βάλουμε τις βάσεις για να μπορέσουμε να πάμε στην Γαλλία έχοντας ένα καλό αβαντάζ.

Αποκλειστήκαμε στο Champions League φέτος, μπορεί όμως το Europa να μας οδηγήσει στο νέο Champions League. Η Ναντ είναι καλή ομάδα αλλά θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους στο θεσμό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο τεχνικός της Γιουβέντους.

