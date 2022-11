Η Σάλτσμπουργκ τρόλαρε Γιουνάιτεντ, Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους για την παρουσία τους στο Europa League μέσω TikTok (vid)

Η Σάλτσμπουργκ χλεύασετις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες που έπεσαν μαζί τους στο Europa League δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο Κριστιάνο Ρονάλντο, Πολ Πογκμπά και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι χορεύουν το «We're all in this together»!

Η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους τερμάτισαν τρίτες στους ομίλους τους στο Champions League και υποβιβάστηκαν στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μαζί με τη Σάλτσμπουργκ. Εκεί ξεκίνησαν το ταξίδι τους εξ'αρχής οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρόμα.

Οι Αυστριακοί λοιπόν πείραξαν τους πιο επιφανείς ομολόγους τους με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με παίκτες από αυτές τις ομάδες να χορεύουν στους ρυθμούς του: «We're All in This Together».(Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό).

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στον λογαριασμό της ομάδας στο TikTok έχει ήδη προβληθεί πάνω από ένα εκατομμύριο φορές. Το κλιπ δείχνει τον επιθετικό της Γιουνάιτεντ, Κριστιάνο Ρονάλντο, τον μέσο της Γιουβέντους, Πολ Πογκμπά και τον επιθετικό της Μπάρτσα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, να χορεύουν με το συγκεκριμένο τραγούδι.

Στη συνέχεια δείχνει τους παίκτες της Σάλτσμπουργκ να χορεύουν πανηγυρίζοντας μετά από ένα γκολ, ενώ την εμφάνισή του κάνει και ο προπονητής της Ρόμα, Ζοζέ Μουρίνιο.

Δείτε το: