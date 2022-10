Φράιμπουργκ-Ολυμπιακός με Stoiximan Master & 3.70

Με το μαχαίρι στα δόντια ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φράιμπουργκ! Ανάλυση και προγνωστικά.

Το τελευταίο του χαρτί για να μείνει ζωντανός στην Ευρώπη παίζει ο Ολυμπιακός το βράδυ της Πέμπτης (22:00) στο 'Europa-Park Stadion', κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Η γερμανική ομάδα κάνει... παρέλαση στο Group G του Europa League, επιβεβαιώνοντας απόλυτα τον χαρακτηρισμό του φαβορί που είχε μετά την κλήρωση. Με 4/4 και γκολ 11-1, η Φράιμπουργκ οδηγεί την κούρσα του ομίλου με 12 βαθμούς, στο +5 από την δεύτερη Καραμπάχ. Προφανώς έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου έχει στο τσεπάκι της και την πρωτιά, που την στέλνει απευθείας στους '16'.

Η δυναμική της εν πολλοίς επιβεβαιώνεται και μέσα από την πορεία της στη φετινή Bundesliga. Εκεί όπου μετά από 11 αγωνιστικές έχει ρεκόρ 6Ν-3Ι-2Η με γκολ 16-13 και είναι στην 3η θέση με 21 βαθμούς. Στο -1 από την δεύτερη Μπάγερν και μόλις στο -2 από την πρωτοπόρο Ουνιόν Βερολίνου. Οι εξτρέμ Γκρίφο (6 γκολ, 3 ασίστ), Ντοάν (4 γκολ, 2 ασίστ) και ο φορ Γκρέγκοριτς (8 γκολ, 1 ασίστ) είναι αυτοί που τραβάνε επάνω τους τα φώτα, όμως η δυναμική της Φράιμπουργκ δεν σταματάει εκεί.

Οι στόπερ Λίνχαρτ και Γκίντερ έχουν την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ (18 εκατ. έκαστος), εξαιρετικός ο αρχηγός και αριστερός μπακ Γκιούντερ, ξεχωρίζει ο Έγκενστάιν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ πολλά υποσχόμενος είναι και ο 20χρονος εξτρέμ Σάντε. Στην εξίσωση προφανώς υπάρχει και ο Ούγγρος εξτρέμ Σάλαϊ, που όμως είναι τραυματίας.

Ο Ολυμπιακός φτάνει στην αναμέτρηση ως ουραγός του ομίλου, με μόλις έναν βαθμό από το 0-0 στο Μπακού. Και κυνηγάει τη Ναντ που είναι στους τρεις, ελπίζοντας να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για το Conference League την τελευταία αγωνιστική, όταν και υποδέχεται τη γαλλική ομάδα. Με τέρματα 1-8 στα τέσσερα πρώτα ματς του Group G, είναι ξεκάθαρο πως οι 'ερυθρόλευκοι' παρουσίασαν μια εικόνα πολύ κατώτερη του αναμενόμενου.

Γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στη Super League, όπου ο Ολυμπιακός είναι στην 4η θέση με 17 βαθμούς και το -10 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ η ομάδα του Μίτσελ έβγαλε αντίδραση, επικρατώντας 2-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Αποτέλεσμα που έδωσε λίγη από τη χαμένη ψυχολογία στο στρατόπεδο των Πειραιωτών.

Η αποστολή του Ολυμπιακού ταξίδεψε για τη Γερμανία με σημαντικά προβλήματα στην αμυντική γραμμή. Παπασταθόπουλος, Σισέ, Βρσάλικο και Μαρσέλο είναι εκτός μάχης, ενώ στην ευρωπαϊκή λίστα δεν βρίσκονται οι Χάμες Ροντρίγκες, Μπακαμπού, Αγκιμπού Καμαρά, Φορτούνης και Σαμασέκου.

Δύσκολες οι αποφάσεις που έχει να πάρει ο Μίτσελ, γρίφος τόσο ο σχηματισμός όσο και τα πρόσωπα της ενδεκάδας. Το μόνο σίγουρο, πως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να σκέφτεται κάτι λιγότερο από τη νίκη, αφού και η ισοπαλία ίσως αποδειχθεί ανούσια.

Η Φράιμπουργκ φτάνει στο ματς άνετη, με καλή ψυχολογία και τη δυνατότητα να φρεσκάρει την ενδεκάδα της ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Στοιχεία που μπορεί να λένε πολλά αλλά και τίποτα για την διάθεση της γερμανικής ομάδας στην αναμέτρηση. Κάτι που ούτως ή άλλως δεν μπορεί να απασχολεί τον Ολυμπιακό, που πρωτίστως πρέπει να θυμηθεί τον καλό του εαυτό του αν θέλει να έχει τύχη στο 'Europa-Park Stadion'.

Οι γηπεδούχοι δεν πρόκειται να προσεγγίσουν το ματς με σκοπιμότητα και διακρίνονται για την ένταση και το up tempo παιχνίδι τους. Οι 'ερυθρόλευκοι' ξέρουν πως για να πετύχουν τον στόχο τους είναι υποχρεωμένοι να βρουν γκολ στο ματς. Οι συνθήκες ευνοούν για μια αναμέτρηση υψηλού ρυθμού και μπόλικη δράση στις δύο περιοχές.

