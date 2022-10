Με αποκλειστικό στόχο τη νίκη, πέταξε ο Ολυμπιακός για το Αζερμπαϊτζάν για το ματς με την Καραμπάγκ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Europa League (13/10, 19.45)

Ο Ολυμπιακός παίζει το τελευταίο του χαρτί για συνέχεια στο Europa League, στοχεύοντας αποκλειστικά στη νίκη με την Καραμπάγκ στο Αζερμπαϊτζάν.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά το απογοητευτικό 0/3 στον όμιλο, θέλουν να κάνουν να αντιστρέψουν την κατάσταση ξεκινώντας με νίκη επί των Αζέρων.

Το πρωί η αποστολή πέταξε μ' αυτόν και μόνο το στόχο. Θυμίζουμε ότι εκλεκτοί του Μίτσελ είναι οι:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Καραμπάγκ. / The squad players selected ahead of the match against @FKQarabagh. 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #QFKOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/A4tczMElVE