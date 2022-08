Ο Ολυμπιακός απέφυγε τα... μεγαθήρια ωστόσο θα βρεθεί στον ίδιο όμιλο με τη Ναντ από τη Γαλλία και τη Φράιμπουργκ από τη Γερμανία.

Ο Ολυμπιακός έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής μετά την κλήρωση της φάσης των ομίλων του Europa League τους αντιπάλους του. Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να μην απέφυγαν δυνατά και μεγάλα ονόματα, ωστόσο θα είναι στον 7ο όμιλο μαζί με τη γαλλική Ναντ και τη γερμανική Φράιμπουργκ σε μία κλήρωση που έχει τις δυσκολίες της. Η άλλη ομάδα του γκρουπ είναι η Καραμπάκ από το Αζερμπαϊτζάν.

