Μαρτίνς στους παίκτες του: «Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε, πάμε πιο δυνατά μπροστά στον κόσμο μας»

Ο Μαρτίνς εμφανίστηκε και προς τους παίκτες του βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει το εμπόδιο της Αταλάντα το βράδυ της Πέμπτης στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε στους παίκτες του Ολυμπιακού και μετά το τέλος του αγώνα στο Μπέργκαμο ενώ η προπόνηση της Παρασκευής για τους Πρωταθλητές Ελλάδας έγινε επί ιταλικού εδάφους. Από μέρους του Πέδρο Μαρτίνς απευθυνόμενος προς τους παίκτες του στάθηκε στα καλά και τα αρνητικά τους σημεία με την Αταλάντα και στην ήττα με σκορ 2-1. Το διάστημα που του άρεσε περισσότερο και τα τρωτά σημεία των Ερυθρόλευκων κυρίως στο β' μέρος. Στα μείον αναφέρθηκε κυρίως στις στατικές φάσεις και στη λανθασμένη αντίδραση των παικτών του σε αυτές.

Εκτός όλων των άλλων όμως τόνισε προς τους παίκτες του μετά τον αγώνα στην Ιταλία ότι «δεν έχει τελειώσει τίποτα για εμάς. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε και ας παίζουμε με έναν τόσο καλό και δυνατό αντίπαλο. Μπορούμε να είμαστε πιο δυνατοί μπροστά στους φιλάθλους μας. Πάμε πιο δυνατά για να τα καταφέρουμε μπροστά στον κόσμο μας». Ο Μαρτίνς μάλιστα θεωρεί πως το Ολυμπιακός - Αταλάντα θα είναι ένα άλλο ματς και ότι οι Πειραιώτες θα δείξουν την προσεχή Πέμπτη πιο καλή εικόνα.

Ο Ολυμπιακός την Παρασκευή πάντως έδωσε το στίγμα του μέσω των social media του σε σχέση με τη ρεβάνς. Δείτε πιο κάτω το post...

Συνεχίζουμε ενωμένοι! Θα δώσουμε τα πάντα για την πρόκριση στον επαναληπτικό στο "Γ. Καραϊσκάκης"! / We continue all as one! We will give our everything for the qualification in "G. Karaiskakis"! Olympiacos UEL ATAOLY OLYATA pic.twitter.com/Zl1FifCRkt