Σέλτικ: «Κράξιμο» στην UEFA για την ώρα της αναμέτρησης με τη Φερεντσβάρος (pics)

Η Σέλτικ υποδέχτηκε σήμερα (19/10) στις 17:30 τη Φερεντσβάρος και οι οπαδοί των Σκοτσέζων εξαπέλυσαν τα πυρά τους κατά της UEFA.

Όπως κάθε αγωνιστική του Europa League έτσι και η 3η «άνοιξε» από την Τρίτη (19/10). Συγκεκριμένα στις 15:30 (17:30 ώρα Ελλάδας) η Σέλτικ υποδέχτηκε τη Φερεντσβάρος γεγονός που δεν άρεσε στους υποστηρικτές του κλαμπ της Γλασκώβης. Θυμίζουμε πως την Πέμπτη (21/10, 22:00) η Ρέιντζερς θα υποδεχτεί στο Άιμπροξ τη Μπρόνρμπι και συνεπώς δεν γίνεται να διεξαχθούν δυο ματς στην ίδια πόλη την ίδια ημέρα.

Οι οπαδοί της Σέλτικ με πανό εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για την απόφαση της UEFA να προγραμματίσει τόσο νωρίς τον αγώνα με τους Ούγγρους, για τηλεοπτικούς λόγους, ώστε να μην συμπέσει με τους αγώνες του Champions League. Όπως είναι αντιληπτό, αυτή η ώρα δεν βολεύει μεγάλο μέρος των οπαδών της Σέλτικ, οι οποίοι εκείνη την ώρα εργάζονται, ενώ εκατοντάδες φοιτητές βρίσκονται στα Πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα στην εξέδρα του «Celtic Park» η UEFA απεικονίζεται ως... ποντίκι και συνοδέυεται από το μήνυμα πως οι οπαδοί πρέπει να έχουν προτεραιότητα συγκριτικά με τα συμφέροντα των καναλιών.

Στο πανό υπάρχει και ένα μήνυμα προς την UEFA το οποίο περιέχει αναγραμματισμό. Η Σέλτικ στο παρελθόν έχει τιμωρηθεί άλλες δυο φορές για υβριστικά πανό και οι οπαδοί θέλουν προστατεύσουν την ομάδα τους, ενώ περνούν ταυτόχρονα και το μήνυμα τους.

Τα πανό στο «Celtic Park»:

Celtic fans held up banners before their Europa League game vs. Ferencvaros in protest of their early kick-off time 📸😳 pic.twitter.com/idub58ZZVg