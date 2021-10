Ολυμπιακός: Ο Μασούρας αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της 2ης αγωνιστικής του Europa League

Με την καταπληκτική εμφάνιση που έκανε το βράδυ της Πέμπτης (30/9) στο Σουκρού Σαράτσογλου εναντίον της Φενέρμπαχτσε, ο Γιώργος Μασούρας αναδείχθηκε ως τον κορυφαίο παίκτη της 2ης αγωνιστικής του Europa League.

Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε (0-3) στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League και MVP ήταν ο Γιώργος Μασούρας με δύο υπέροχα γκολ και μια ασίστ.

Η εμφάνιση του διεθνούς εξτρέμ είχε ως αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στη λίστα με τους υποψήφιους για την ανάδειξη του κορυφαίου παίκτη της 2ης αγωνιστικής.

Το απόγευμα της Παρασκευής (1/10) ο Μασούρας κέρδισε τη σχετική «μάχη» και ψηφίστηκε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής!

Ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού άφησε πίσω του τον Τοκό Εκαμπί της Λιόν, τον Πρόμες της Σπαρτάς Μόσχας και τον Γκαλένο της Μπράγκα.

Two goals. Assist. Giorgos Masouras wins Player of the Week following a memorable display in Istanbul



Giorgos Masouras

⭐ Quincy Promes

Karl Toko Ekambi

Galeno