Λέγκια Βαρσοβίας: Νίκησε τη Λέστερ και είχε έτοιμα πανηγυρικά μπλουζάκια για τους παίκτες

Η Λέγκια Βαρσοβίας πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στη Λέστερ και είτε είχε ήδη έτοιμα τα μπλουζάκια είτε τα τύπωσε εκείνη τη στιγμή για να φανούν στις δηλώσεις που έκαναν on camera οι ποδοσφαιριστές της!

Οι Πολωνοί με το γκολ του Εμρέλι από το πρώτο ημίχρονο επικράτησαν 1-0 των «αλεπούδων» έχοντας ζοριστεί στο δεύτερο μέρος, αλλά κράτησαν το προβάδισμα και πήραν όλους τους βαθμιούς.

Αμέσως μετά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Βαρσοβίας έκαναν δηλώσεις στις κάμερες και φορούσαν πανηγυρικά μπλουζάκια με το σκορ και την ημερομηνία της αναμέτρησης!

Legia beat Leicester 1-0 and had shirts printed with the result straight after the match 😅



