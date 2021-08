Αντβέρπ: Ο προπονητής της πήγε στη συνέντευξη Τύπου με μια πετσέτα (pics)

Η Αντβέρπ θα βρεθεί στο δρόμο του Ολυμπιακού, στη φάση των ομίλων του Europa League, με τον προπονητή των Βέλγων να πανηγυρίζει την πρόκριση της ομάδας του φορώντας μόνο μία πετσέτα! Ήταν η υπόσχεση που είχε δώσει, σε περίπτωση πρόκρισης.

Ο Μπράιαν Πρίσκε κρατάει το λόγο του. Είχε υποσχεθεί πως αν η Αντβέρπ προκριθεί στους ομίλους του Europa League, τότε θα εμφανιστεί γυμνός. Το έκανε! Στην πιο κοντινή και πιθανή έκδοση.

Στη συνέντευξη Τύπου, μετά τον αγώνα των Βέλγων με την Ομόνοια, ο Πρίσκε προσήλθε φορώντας κάτι... πρόχειρο. Μία πετσέτα, θαρρείς πως μόλις είχε βγει από το ντους. Πάντως, ο ίδιος το διασκέδασε με την ψυχή του και πώς να μην το κάνει;

Πλέον, η ομάδα του κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο μαζί με τον Ολυμπιακό,αλλά και τις Φενέρμπαχτσε και Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Άραγε ποια θα είναι η υπόσχεση του Πρίσκε αν η Αντβέρ προκριθεί στη νοκ άουτ φάση;

