Τεράστια ανατροπή της ΑΕΚ! Ο Δικέφαλος του Μάρκο Νίκολιτς γύρισε από την «κόλαση« του 0-2 της Κραϊόβα, πήρε τη νίκη με 3-2 και ανέβασε τα ευρωπαϊκά της έσοδα στα 9.432.000 ευρώ.

Η Ένωση πήρε 400.000 ευρώ από τη νίκη της, άλλα τόσα από το πριμ για τις θέσεις 1-8 και 800.000 ευρώ για την πρόκριση στους «16», ενώ το πριμ κατάταξης της ως 3η έκλεισε στις 950.000 ευρώ.

Θυμίζουμε πως το πριμ εισόδου στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA είναι 3.170.000 ευρώ, η Ένωση είχε εξασφαλίσει 530.000 ευρώ από την παρουσία της στα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ από το Value Pillar, 400.000 ευρώ από τους θρίαμβους με Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ και 133.000 μετά την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.

