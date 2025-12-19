ΑΕΚ: Τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει και αυτά που διεκδικεί στα νοκ άουτ
Τεράστια ανατροπή της ΑΕΚ! Ο Δικέφαλος του Μάρκο Νίκολιτς γύρισε από την «κόλαση« του 0-2 της Κραϊόβα, πήρε τη νίκη με 3-2 και ανέβασε τα ευρωπαϊκά της έσοδα στα 9.432.000 ευρώ.
Η Ένωση πήρε 400.000 ευρώ από τη νίκη της, άλλα τόσα από το πριμ για τις θέσεις 1-8 και 800.000 ευρώ για την πρόκριση στους «16», ενώ το πριμ κατάταξης της ως 3η έκλεισε στις 950.000 ευρώ.
Θυμίζουμε πως το πριμ εισόδου στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA είναι 3.170.000 ευρώ, η Ένωση είχε εξασφαλίσει 530.000 ευρώ από την παρουσία της στα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ από το Value Pillar, 400.000 ευρώ από τους θρίαμβους με Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ και 133.000 μετά την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.
Τα χρήματα που διεκδικεί η ΑΕΚ
- Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)
- Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ
- Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ
- Πριμ για τις θέσεις 1-8 στη League Phase: 400.000 ευρώ
- Πριμ για τις θέσεις 9-16 στη League Phase: 200.000 ευρώ
- Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ
- Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ
- Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ
- Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
- Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ
- Κατάκτηση Conference League: 3.000.00
