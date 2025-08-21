Ο Κουτέσα δημιούργησε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση της ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ, όμως το τελείωμα του Γκατσίνοβιτς δεν ήταν καλό.

Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, ούσα πίσω στο σκορ με 1-0. Ο Δικέφαλος είχε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο 38ο λεπτό.

Ο Κουτέσα έκανε τρομερή ενέργεια από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα στον Ζίνι, ο Ανγκολέζος έστρωσε στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος σούταρε πάνω στον Κόουσεμανς.

Aξιοσημείωτο πως λίγο μετά ο διεθνής Σέρβος χαφ ένιωσε ενοχλήσει στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού και φαινόταν πως δεν πατούσε καλά.