Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Μαγική ενέργεια Κουτέσα, σπατάλησε την ευκαιρία ο Γκατσίνοβιτς (vid)
Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, ούσα πίσω στο σκορ με 1-0. Ο Δικέφαλος είχε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο 38ο λεπτό.
Ο Κουτέσα έκανε τρομερή ενέργεια από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα στον Ζίνι, ο Ανγκολέζος έστρωσε στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος σούταρε πάνω στον Κόουσεμανς.
Aξιοσημείωτο πως λίγο μετά ο διεθνής Σέρβος χαφ ένιωσε ενοχλήσει στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού και φαινόταν πως δεν πατούσε καλά.
