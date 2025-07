Μπορεί στο πρώτο ματς κόντρα στη Ρούναβικ να διασύρθηκε με τεσσάρα, όμως η Ελσίνκι του - σκόρερ - Αντζουλά και του Κανελλόπουλου απάντησε με το ίδιο νόμισμα και με τρελή νίκη στην έδρα της (5-0) προκρίθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Κάτι σαν θαύμα, κάτι σαν άθλος! Με βασικούς τον Γιώργο Κανελλόπουλο και τον Γιώργο Αντζουλά (που σκόραρε κιόλας) η Ελσίνκι έθεσε ήδη γερή υποψηφιότητα για την πιο τρελή πρόκριση της σεζόν. Πριν μια εβδομάδα, οι Φινλανδοί ηττήθηκαν με 4-0 από τη Ρούναβικ όμως δεν τα παράτησαν και κατάφεραν χαμογελάσουν τελευταίοι πραγματοποιώντας απίθανη... remontada στην έδρα τους. Πήραν εκδίκηση με πεντάρα (5-0) στην παράταση και μαζί την πρόκριση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

