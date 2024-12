Ό ΑΠΟΕΛ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Γερεβάν της Αρμενίας, για να αντιμετωπίσει την Νόα, που μπορεί στο Conference League, να μην έχει καταφέρει να εδραιωθεί στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, ωστόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα...πετάει φωτιές!

Μπορεί μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, η Νόα της Αρμενίας να ήταν ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος του οποίου την ύπαρξη εξ' ολοκλήρου την αγνοούσαμε, ωστόσο για τα καλά φέτος, η μικρή ομάδα που ιδρύθηκε το 2017 έχει μπει στο προσκήνιο.

Αφενός η συμμετοχή στα κύπελλα Ευρώπης για πρώτη φορά είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ωστόσο το γεγονός ότι στα προκριματικά του Conference League, απέκλεισε την ΑΕΚ έχει συμβάλλει για τα καλά σε αυτή την...ξαφνική δημοσιότητα.

Ο ΑΠΟΕΛ λοιπόν, μπαίνει σε ρυθμούς Νόα και ετοιμάζεται να την αντιμετωπίσει την Πέμπτη (10/12), σε μια αναμέτρηση που σε περίπτωση που κερδίζει, αυξάνει θεαματικά τις πιθανότητες πρόκρισής του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μπορεί στη League Phase της τρίτη τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, η Νόα καθομολογουμένως να μην έχει εντυπωσιάσει. Ο απολογισμός της είναι μια νίκη (2-0 την Μλάντα Μπόλεσλαβ), μια ισοπαλία (0-0 με την Βικινγκούρ Ρεϊκιαβίκ), και δυο ήττες (8-0 από την Τσέλσι και 1-0 από την Ραπίντ Βιέννης).

Στο εγχώριο πρωτάθλημα όμως, και ειδικότερα τις τελευταίες εβδομάδες, η ομάδα του Γερεβάν μοιάζει και δείχνει παντελώς ασταμάτητη (-1 από την πρώτη θέση). Μόλις την Κυριακή, σε ανεβληθέν παιχνίδι «φιλοδώρησε» με 7 γκολ την Γκαντσαζάρ, ενώ μέσα στο περασμένο μήνα έχει κερδίσει και τις 6 αναμετρήσεις που έδωσε για το πρωτάθλημα, δεχόμενη μόλις 3 γκολ και σκοράροντας 20!

- Moved up to 2nd place

- 1 point behind 1st place

- 3 games in hand on the first.



Perfect, absolutely perfect. 🥹🔥 pic.twitter.com/J4NqP8nHWT