Παρά την ποινή της Λέγκιας Βαρσοβίας, η οποία δε της επιτρέπει να έχει την στήριξη των φίλων της στα εκτός έδρας παιχνίδια στο Conference League, οι Πολωνοί οπαδοί ετοιμάζονται να μεταβούν στη Κύπρο και το ΓΣΠ!

Σημαντική εξέλιξη ανακύπτει περί του αυριανού παιχνιδιού της Ομόνοιας με την Λέγκια Βαρσοβίας (4η αγωνιστική League Phase Conference League), με τον Μιχάλη Ηροδότου, Υπεύθυνο του Κλάδου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Αθλητικής βίας στους αθλητικούς χώρους από πλευράς Αστυνομίας, να κάνει λόγο για πιθανή μετακίνηση Πολωνών οπαδών στη Κύπρο!

Όπως είναι γνωστό, η Λέγκια, κουβαλάει στη πλάτη της, «περσινή καμπάνα» από την UEFA, για τα επεισόδια στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Άστον Βίλα, όπου απαγορεύτηκε η παρουσία «ταξιδιωτών» σε πέντε αναμετρήσεις!

30.11.2023, Legia Warszawa🇵🇱 vs 1312 in Birmingham🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Legia Warsaw fans won't be watching their team inside Villa Park tonight.