Η Λέγκια Βαρσοβίας, θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια στο ΓΣΠ, δίχως τον κόσμο της καθώς κουβαλάει...περσινή τιμωρία από την UEFA!

Η Λέγκια Βαρσοβίας, αναμένεται να είναι η επόμενη αντίπαλος της Ομόνοιας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League. Το Τριφύλλι θα υποδεχτεί τους Πολωνούς στις 28/11, οι οποίοι δε θα έχουν ωστόσο την συμπαράσταση του «πύρινου λαού τους», καθώς κουβαλάνε στη πλάτη τους περσινή «καμπάνα» από την UEFA.

Ήταν 30/11 του 2023, ένα χρόνο σχεδόν πριν την ημέρα που η Ομόνοια θα υποδεχτεί την Λέγκια Βαρσοβίας, όταν η Άστον Βίλα φιλοξένησε τους Πολωνούς. Έξω από το "Villa Park", ωστόσο σημειώθηκαν πολύ σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στους ταξιδιώτες Πολωνούς και τις Αστυνομικές αρχές!

30.11.2023, Legia Warszawa🇵🇱 vs 1312 in Birmingham🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Legia Warsaw fans won't be watching their team inside Villa Park tonight.

Απόρροια των σφοδρών επεισοδίων, πολλοί τραυματίες αστυνομικοί και πολλαπλές συλλήψεις ταραχοποιών οπαδών, (σύμφωνα με τις επίσημες πηγές, τέσσερις αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 46 άτομα συνελήφθησαν).

Η όλη ένταση προκλήθηκε λόγω αναστάτωσης στη διανομή των εισιτηρίων, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν κάθε άλλο παρά υπέρ της Λέγκια!

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μετά τις σκέψεις για αποκλεισμό των Πολωνών, κατέληξε σε άλλου είδους τιμωρία. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για πρόστιμο ύψους 100.000 ευρών, ενώ ανάγκασε την Λέγκια να αποπληρώσει στην Βίλα, όλες τις ζημιές που οι οπαδοί τους προκάλεσαν εντός και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αποφασίστηκε και η απαγόρευση χορήγησης εκτός έδρας εισιτηρίων στην ομάδα από την Πολωνία για πέντε αγώνες. Καθώς η Λέγκια Βαρσοβίας δεν προχώρησε πέρσι πολύ στη διοργάνωση, η τιμωρία μεταφέρθηκε στην εφετινή σεζόν.

30.11.2023, Aston Villa🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Legia Warszawa🇵🇱 Police not allowed Legia fans into ground. Legia fans now outside the ground throwing Glass bottles into the ground at villa fans