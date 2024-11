Conference League: Τεράστιες πιθανότητες «τριπλής πρόκρισης» των κυπριακών ομάδων στην επόμενη φάση

Πάφος και ΑΠΟΕΛ πήραν τεράστιες νίκες στην 3η αγωνιστική της League Phase του Conference, η Ομόνοια μπορεί να ηττήθηκε, ωστόσο και οι τρεις έχουν τεράστιες πιθανότητες ευρωπαϊκής συνέχειας, σύμφωνα με αλγόριθμο.

Η 3η αγωνιστική της League Phase του Conference ανήκει στο... παρελθόν, ωστόσο τα αποτελέσματα των κυπριακών συλλόγων (δυο νίκες και μια ήττα) σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα, αύξησαν κατακόρυφα τις πιθανότητες για ευρωπαϊκή συνέχεια και το νέο έτος.

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data, που μελετά όλα τα δεδομένα, όλες οι κυπριακές ομάδες έχουν 70% και πάνω πιθανότητες να πλασαριστούν στις 24 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας, και άρα να έχουν παιχνίδια της ενδιάμεσης φάσης το 2025.

Ο ΑΠΟΕΛ, που έκανε την -έως τώρα- νίκη της χρονιάς στο ΓΣΠ, επικρατώντας 2-1 της Φιορεντίνα, έχει 75% πιθανότητες για μια θέση στην 24αδα, και 4% να μπει στις πρώτες οκτώ ομάδες, κάτι που σημαίνει απευθείας πρόκριση στους «16».

🚨🆕 UECL projections (7 Nov)



✅ Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

✅ Legia 🇵🇱

✅ Rapid 🇦🇹

✅ Jagiellonia 🇵🇱

✅ Heidenheim 🇩🇪, and

✅ Vitória 🇵🇹

are qualified for Top 24 in 10,000/10,000 of our simulations!



New in Top 8:

🔹 Gent 🇧🇪



Out of Top 8:

🔸 Lugano 🇨🇭



New in Top 24:

🔹 APOEL 🇨🇾



Out of Top… pic.twitter.com/nphf4rBoPH