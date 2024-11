Ο Παναθηναϊκός «κλώτσησε» μια και καλή τον στόχο της πρώτης οκτάδας στο League Phase του Conference League και τώρα... τρέχει προκειμένου να προλάβει τις θέσεις 9-24. Δείτε τη βαθμολογία που σύμφωνα με τον αλγόριθμο «στέλνει» το Τριφύλλι στα play-offs.

Το ιδανικό πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε σε «εφιάλτη» στη Σουηδία. Ο Παναθηναϊκός «αυτοκτόνησε» γνωρίζοντας την ήττα με ανατροπή από τη Τζουργκάρντεν (2-1), «κλώτσησε» μια και καλή ουσιαστικά τον αρχικό του στόχο που ήταν το Top-8 στο League Phase του Conference League και πλέον καλείται να σώσει την παρτίδα στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές για να μη βρεθεί άδοξα και απροσδόκητα εκτός συνέχειας.

Το Τριφύλλι βρίσκεται στην 31η θέση της κατάταξης με μόλις έναν βαθμό και έχει πλέον τρεις ακόμα δοκιμασίες (Ελσίνκι εντός, Νιου Σεντς εκτός και Ντινάμο Μινσκ εντός, θεωρητικά πιο βατές από την πρώτη τριάδα των αγώνων του που περιλάμβανε Τσέλσι και δύο εκτός έδρας ματς) προκειμένου να προλάβει τουλάχιστον την 24η θέση που οδηγεί στα play-offs.

Παναθηναϊκός - Conference League: Με πόσους βαθμούς περνάει στα play-offs

Πόσους βαθμούς θα χρειαστεί για αυτό; Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data που δοκιμάζει τα δεδομένα μέσα από 10.000 προσομοιώσεις, το βαθμολογικό όριο της 24ης θέσης θα είναι πιθανότατα οι 7 βαθμοί (66%), ενώ συγκεντρώνει επίσης σημαντικές πιθανότητες να είναι αρκετοί και οι 6 βαθμοί για την πρόκριση (31%). Πιο δύσκολο να συμβεί αλλά με υπαρκτές πιθανότητες (3%) είναι και οι 8 βαθμοί.

It's getting more and more likely that the 24th team in the UECL table will finish with 7 points. pic.twitter.com/bZ0V0x7zIm November 8, 2024

Τι χρειάζεται λοιπόν ο Παναθηναϊκός πρακτικά από δω και πέρα βάσει της εν λόγω πρόβλεψης; Απαραίτητα έξι βαθμούς, δηλαδή τουλάχιστον δύο νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια. Λόγω, όμως, του σημαντικού ρόλου που θα παίξει η διαφορά τερμάτων και του αρνητικού συντελεστή που έχει ως τώρα μετά τη συντριβή από την Τσέλσι, το Τριφύλλι θα είναι πιο ασφαλές αν συγκεντρώσει 7 βαθμούς ακόμα για να φτάσουν τους 8.

Όσο για την πρώτη οκτάδα; Ακόμα κι αν ο Παναθηναϊκός νικήσει και τα τρία παιχνίδια και φτάσει τους 10 βαθμούς, η πιθανότητα το βαθμολογικό όριο της 8ης θέσης να πέσει τόσο χαμηλά ειναι... 1%.

12 points still the target for Top 8, though some teams with 12 pts may miss out on goal difference. pic.twitter.com/F4SBeDiJfP — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 8, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω σελίδα προβλέπει ότι οι πιθανότητες πρόκρισης του Παναθηναϊκού βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 80% και ότι η πιθανότερη θέση που θα καταλάβει είναι η 19η. Σε αυτό το σενάριο, οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν στα play-offs μια από τις ομάδες του 13-14. Στις θέσεις αυτές βάσει της ίδιας προβλεπόμενης κατάταξης έχουν η Χαρτς και η Πάφος.