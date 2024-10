Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του τις δύο πρώτες αγωνιστικές του Conference League χωρίς νίκη κι αυτό αναμενόμενα έριξε τις πιθανότητες απευθείας πρόκρισης στους «16». Δείτε τι προβλέπει ο αλγόριθμος για το τελικό του πλασάρισμα και τους πιθανούς αντιπάλους στα play-offs.

Μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Ντιέγκο Αλόνσο, ο Παναθηναϊκός καλείται να πορευτεί στη συνέχεια των εγχώριων και ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων με νέο προπονητή, ο οποίος εκτός απροόπτου θα είναι ο Πορτογάλος, Ρούι Βιτόρια.

Κι όπου «Βιτόρια» στα πορτογαλικά, η λέξη που αγνοεί το Τριφύλλι ως τώρα στο League Phase του Conference League. Η νίκη. Μετά το στραβοπάτημα στην έδρα της Μπόρατς Μπάνια Λούκα (1-1) και τη συντριβή από την Τσέλσι στο «ΟΑΚΑ» (1-4), οι Πράσινοι έχουν δυσκολέψει τους εαυτούς τους αναφορικά με τον βασικό τους στόχο που δεν είναι άλλος από την πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους «16», καθιστώντας μονόδρομο το τρίποντο στην αναμέτρηση που ακολουθεί με την Τζουργκάρντεν στη Σουηδία (7/11).

Το αρνητικό ξεκίνημα έχει επηρεάσει αναπόφευκτα και τις πιθανότητες του Τριφυλλιού στα στατιστικά μοντέλα προσομοίωσης. Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του «Football Meets Data», ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή προβλέπεται πως θα χάσει το τρένο της οκτάδας, αλλά θα τερματίσει στο πρώτο μισό της ζώνης 9-24 και συγκεκριμένα στην 14η θέση του League Phase.

Αν κάτι τέτοιο επαληθευόταν και στην πράξη, θα σήμαινε πως οι Πράσινοι θα αγωνίζονταν στα play-offs πριν τους «16» ως ισχυροί, παίζοντας δηλαδή τη ρεβάνς του ζευγαριού στην έδρα τους.

Όσο για τους πιθανούς αντιπάλους του, με βάση το φορμάτ της διοργάνωσης οι ομάδες των θέσεων 13-14 θα μπουν σε κλήρωση με τις ομάδες των θέσεων 19-20, όπερ σημαίνει ότι σύμφωνα με το ίδιο μοντέλο προσομοίωσης αντίπαλος των Πρασίνων θα ήταν είτε η Σάμροκ Ρόβερς (19η) είτε η Πάφος (20η).

Στο υποτιθέμενο σενάριο της πρόκρισης στους «16», με αυτό το πλασάρισμα ο Παναθηναϊκός θα έπεφτε ως ανίσχυρος και κατόπιν κλήρωσης πάνω στην 3η ή την 4η της κατάταξης, εν προκειμένω στη Λέγκια Βαρσοβίας ή τη Ραπίντ Βιέννης.

Παρακάτω αναλυτικά η προβλεπόμενη κατάταξη τη δεδομένη χρονική στιγμή, βάσει του αλγορίθμου του Football Meets Data:

