Η βαριά ήττα από την Τσέλσι δυσχεραίνει το έργο του Παναθηναϊκού για τον βασικό του στόχο στο φετινό Conference League που είναι η πρώτη οκτάδα και η απευθείας πρόκριση στους «16».

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το φετινό του ταξίδι στο Conference League με όνειρα για μεγάλη πορεία και με απόλυτο στόχο του την τελική οκτάδα, που τον γλιτώνει από έναν γύρο νοκ-άουτ και τον στέλνει απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η εκκίνηση του Τριφυλλιού είναι αρνητική. Μετά από δύο αγωνιστικές με μόλις έναν βαθμό στο «σακούλι» του, ο στόχος έχει ήδη αρχίσει να απομακρύνεται, με τις πιθανότητες για την οκτάδα βάσει αλγορίθμων να πέφτει από το 56% που είχε πριν την έναρξη του League Phase στο 15%.

