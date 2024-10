Οι παίκτες της Τσέλσι πριν το ζέσταμα τους στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό έβγαλαν φωτογραφία με μία φανέλα της ομάδας τους και το Νο. «32» προς τιμήν του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η τραγική είδηση του αδόκητου χαμού του Τζορτζ Μπάλντοκ στα 31 του χρόνια δεν συγκλόνισε μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και το βρετανικό, καθώς ο διεθνής μπακ γεννήθηκε στην Αγγλία και έκανε καριέρα στην Premier League και στην Championship. Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της Τσέλσι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League οι Μπλε τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή των Πρασίνων.

Πριν το ζέσταμα τους οι παίκτες της Τσέλσι έβγαλαν φωτογραφία με μία φανέλα της ομάδας τους και το Νο. «32» προς τιμήν του Μπάλντοκ, ο οποίος αγωνιζόταν στο Τριφύλλι με αυτό τον αριθμό στη φανέλα του. Θυμίζουμε πως και το λάβαρο του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τους Λονδρέζους θα έχει το συμβολικό «32».

«Για τον Τζορτζ.

Οι σκέψεις μας είναι στην οικογένεια του Τζορτζ Μπάλντοκ και σε όλους στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μετά τον πρόσφατο θλιβερό θάνατο του», αναφέρει η σχετική ανάρτηση της Τσέλσι.

For George. 💙



Our thoughts go out to George Baldock's family, and everyone at Panathinaikos FC, following the sad passing of the defender recently.#CFC | #UECL pic.twitter.com/ZP8ZBikIcq