Τη Δευτέρα (21/10) θα ολοκληρωθεί το σουηδικό ντέρμπι μεταξύ της Χάμαρμπι και της Τζουργκάρντεν που διεκόπη οριστικά μετά τη μη εκκένωση του γηπέδου, όπως είχε διατάξει η αστυνομία.

Το... χάος του Χάμαρμπι - Τζουργκάρντεν δεν συμμαζεύτηκε ποτέ και το σουηδικό ντέρμπι που άρχισε την Κυριακή (20/10) θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (21/10). Η ευρωπαϊκή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League βρέθηκε να χάνει με 2-0 στην έδρα της Χάμαρμπι και οι οπαδοί της στο 76΄ προκάλεσαν τη διακοπή του αγώνα, πετώντας φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο.

They might have turned off the lights in the stadium but the Hammarby fans is still singing in the stands. pic.twitter.com/BF8oo657Lp