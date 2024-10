«Υπάρχει ένας νέος Δαβίδ στην πόλη»: Η Φλωρεντία... υποκλίνεται στον Νταβίντ Ντε Χέα

Μετά την απόκρουση δύο πέναλτι για τη Φιορεντίνα στο ματς κόντρα στη Μίλαν, ο Ντε Χέα δείχνει να έχει βρει ξανά τη φόρμα του στην Ιταλία, με τους φιλάθλους της Φιορεντίνα να τον λατρεύουν ως έναν άλλο Δαβίδ.

Ο Νταβίντ Ντε Χέα έχει γίνει το νέο είδωλο της Φλωρεντίας, μιας πόλης που αρχίζει να... υποκλίνεται σε έναν άλλο «Δαβίδ» και όχι το περίφημο γλυπτό του Μιχαήλ Άγγελου. Ο πρώην τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει μια εξαιρετική περίοδο με τη φανέλα της Βιόλα και πλέον μπορεί να καυχιέται για τις εμφανίσεις του. Έγινε ήρωας μετά την απόκρουση δύο πέναλτι στον αγώνα με τη Μίλαν, με την ομάδα του να επικρατεί τελικά 2-1 των Ροσονέρι για τη 2η αγωνιστική της Serie A.

Ο 33χρονος γκολκίπερ έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα μετά από 14 μήνες απουσίας από την ενεργό δράση. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μετά τον αγώνα, έγραψε ότι απολαμβάνει τη ζωή στην Ιταλία, αναγνωρίζοντας όμως την ομαδική προσπάθεια που οδήγησε στη μεγάλη αυτή νίκη για το Καμπιονάτο.

