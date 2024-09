Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, Νιου Σέντς, αλλάζει έδρα και μετακομίζει στο «Κρόουντ Μίντοου» το οποίο ανήκει στην ουαλική Σρούσμπερι.

Η Νιου Σεντς ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και πρόκειται να συναντήσει τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League (12/12).

Οι Ουαλοί βρίσκονταν σε αναζήτηση στέγης για τα κρίσιμα παιχνίδια που έχουν μπροστά τους, καθώς το γήπεδό τους δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ώστε να φιλοξενήσει αντίστοιχα ματς.

Το θέμα λύθηκε με τη Σρούσμπερι, που αγωνίζεται στη League Two της Αγγλίας, να παραχωρεί τη δική της έδρα στους συμπατριώτες της. Πρόκειται για το «Κρόουντ Μίντοου», που βρίσκεται στα νότια προάστια της πόλης του Σρούσμπερι και έχει χωρητικότητα 9.875 θέσεων.

🏟️ Shrewsbury are pleased to announce a new partnership with The New Saints that will see UEFA Conference League football played at the Croud Meadow



⚽️ The Cymru Premier side will take on FC Astana, Djurgården & Panathinaikos in the league stage of the competition#Salop 🔷🔶