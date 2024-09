Ο Παναθηναϊκός θα συμμετάσχει στην πρώτη League Phase του Conference League και ήδη έχουν μπει στο ταμείο του σχεδόν 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στην πρώτη League Phase τις ιστορίας του Conference League θα συμμετάσχει ο Παναθηναϊκός, μετά τη μεγάλη του πρόκριση επί της Λανς.

Ετσι οι «πράσινοι» θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία και παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να βάλουν στο ταμείο τους αρκετά χρήματα που απορρέουν από τα bonus της UEFA, ξέχωρα από εκείνα της παρουσίας τους στα προκριματικά.

Εκτός δε από το «καθαρά» αγωνιστικό σκέλος η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επιβραβεύει το ranking κάθε ομάδας και άλλους συναφείς τομείς (π.χ. market pool), κάτι που εύλογα ανεβάζει το ποσό που λαμβάνει.

Με γνώμονα τους υπολογισμούς που έγιναν από το Football Meets Data το «τριφύλλι» έχει αυτή τη στιγμή «κλειδώσει» 5.432.000 ευρώ από όλες τις πιθανές «πηγές» εσόδων, πριν καν αγωνιστεί στην πρεμιέρα του τουρνουά όπου έχει όλα τα φόντα να διακριθεί, να συνεχίσει και εύλογα να προσθέσει και περαιτέρω πολλά εκατομμύρια στο... πουγκί του.

Estimated (unofficial) distribution of UEFA prize money per 36 clubs in the Conference League.



FCK 🇩🇰 leading the table in front of Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and Fiorentina 🇮🇹 thanks to playing 2 more qualifying rounds.



Money is significantly lower than in Europa League. pic.twitter.com/Ndj0UaGum7