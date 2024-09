Η Τσέλσι, την οποία ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Conference League, τα τελευταία χρόνια... αφηνιάζει μεταγραφικά κι έφτασε, σύμφωνα με το CIES, να δημιουργήσει το πιο ακριβό ρόστερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο Παναθηναϊκός μετρά αντίστροφα για τα παιχνίδια του στη League Phase του Conference League και φυσικά αυτό κόντρα στην Τσέλσι στο ΟΑΚΑ, είναι αυτό που ξεχωρίζει. Άλλωστε δεν πρόκειται απλά για το πιο «βαρβάτο» όνομα της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωση, αλλά για το - επισήμως - πιο ακριβό ρόστερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, το οποίο θα πατήσει το πόδι του στο ΟΑΚΑ στις 24 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου (CIES), οι Μπλε διαθέτουν πια - βάσει των ποσών που δαπάνησαν σε μεταγραφές για να το δημιουργήσουν - το πιο ακριβό ρόστερ στον πλανήτη. Τα χρήματα που έβγαλαν από τα ταμεία τους για να φτιάξουν αυτή την έκδοση της ομάδας τους αγγίζουν το 1,26 δις ευρώ! Πρόκειται δε για τη μεγαλύτερη αξία ενός ρόστερ που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου! Φυσικά βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως η Τσέλσι είναι άτρωτη. Κάθε άλλο, αφού η εικόνα της δεν είναι και η καλύτερη. Για την ιστορία, το σχετικό «βάθρο» συμπληρώνουν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Μάντσεστερ Σίτι.

Costliest squads* 🌐

🥇 #ChelseaFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 €1.263 billion (record)

🥈 #ManUtd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 €1.038 bn

🥉 #ManCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 €1.017 bn

* Transfer fees to sign current squad members (with add-ons regardless of effective payment)

Top 💯 in @CIES_Football ⚽️ Weekly Post 👉 https://t.co/Rnb8fd4pI3 pic.twitter.com/wXsnSXEK8K