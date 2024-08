Το παιχνίδι με τη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου σε όλα τα φετινά προκριματικά ματς των διοργανώσεων της UEFA ήταν αυτό του Παναθηναϊκού με τη Λανς στο ΟΑΚΑ.

Τους αντιπάλους του στην League Phase του Conference League έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τις Τσέλσι, Τζουργκάρντεν, Ελσίνκι, Νιού Σέιντς, Μπόρατς Μπάνια Λούκα και Ντινάμο Μινσκ.

Για να φτάσει σε αυτή τη φάση βέβαια, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λανς στα Play Off του θεσμού. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σημειώσει και ένα ρεκόρ για φέτος όσον αφορά τον αριθμό των φιλάθλων του που έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη βραδιά απέναντι στους Γάλλους στο ΟΑΚΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι 58.500 που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης και έζησαν από κοντά τη μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού ήταν οι περισσότεροι που έδωσαν το «παρών» σε ένα ματς στα φετινά προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA.

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Λανς στο ΟΑΚΑ είχε τη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου στα φετινά προκριματικά όλων των διοργανώσεων της UEFA, με τη ρεβάνς Άγιαξ - Παναθηναϊκός στο Άμστερνταμ να ακολουθεί με 54.089.

Highest attendances this summer in all UEFA competitions combined:



58,500 Panathinaikos 🇬🇷 - Lens 🇫🇷 (ECL-PO)

54,089 Ajax 🇳🇱 - Panathinaikos 🇬🇷 (EL-Q3)

54,010 Ajax 🇳🇱 - Jagiellonia 🇵🇱 (EL-PO)

53,590 Ajax 🇳🇱 - Vojvodina 🇷🇸 (EL-Q2)

46,827 Galatasaray 🇹🇷 - Young Boys 🇨🇭 (CL-PO)…