Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο βασικός κεντρικός αμυντικός της Λανς, Κέβιν Ντάνσο, με τον Αυστριακό στόπερ να βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή του στη Ρόμα λίγες ημέρες πριν από τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Η γκολάρα του Φώτη Ιωαννίδη στο Λανς διατήρησε τον Παναθηναϊκό στο κόλπο της πρόκρισης για τη φάση του League Stage του Conference League. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 2-1 και θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή στο ΟΑΚΑ για την εξασφάλιση του εισιτηρίου στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Δεν αποκλείεται ο Παναθηναϊκός να βρει ένα ακόμα πλεονέκτημα μέσω... Ρώμης. Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, ο βασικός και αναντικατάστατος Κέβιν Ντάνσο που αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας της Λανς, βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή του στη Ρόμα. Όπως αποκαλύπτουν οι Γάλλοι, οι «τζιαλορόσι» έχουν καταθέσει πρόταση 25 εκατομμυρίων ευρώ για τον Αυστριακό στόπερ και απομένουν μονάχα μερικές λεπτομέρειες για να οριστικοποιήσουν το deal με τη Λανς.

Παράλληλα, πέρα από τη Ρόμα, την περίπτωση του Ντάνσο παρακολουθούν και άλλες ομάδες, με τους Ρωμαίους ωστόσο να έχουν το πάνω χέρι τη δεδομένη στιγμή. Όλα αυτά σχεδόν μια εβδομάδα πριν από τη ρεβάνς της γαλλικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό. Εκτός θα είναι και ο Μεντίνα ο οποίος αποβλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο της πρώτης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο παιχνίδι, ο Ντάνσο αγωνίστηκε και στα 90 λεπτά.

🚨Le RC Lens et l’AS Roma sont quasiment d’accord pour le transfert de Kevin Danso



🔹Le joueur a été convaincu par le discours de Florent Ghisolfi. Il est OK pour rejoindre la capitale italienne ✅



🔹Reste à savoir si le non départ de Paulo Dybala à Al Qadsiah peut avoir des… pic.twitter.com/wq4w5kY11F