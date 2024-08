Ο Φώτης Ιωαννίδης «ζωγράφισε» στη Γαλλία κόντρα στη Λανς και ανέβασε ακόμα περισσότερο τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Πρόσφατα είπε πως «δεν χρειάζεται τον ντόρο για να καταλάβει την αξία του», αλλά ο Φώτης Ιωαννίδης φρόντισε να «φουντώσει» κι άλλο τη φλόγα γύρω από το όνομά του! Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού κράτησε ζωντανό το «τριφύλλι» κόντρα στη Λανς με ένα απίθανο... σόλο και «τρέλανε» όχι μόνο τους οπαδούς της ομάδας του, αλλά και ένα σωρό ποδοσφαιρόφιλους από το εξωτερικό!

«Πρέπει να μου εξηγήσετε πώς ο Ιωαννίδης παίζει ακόμα στην Ελλάδα», έγραψε στο X ο Ντιέγκο Οτέρο, δημοσιογράφος της παγκοσμίου φήμης ισπανικής ιστοσελίδας, Relevo, ενώ ένας άλλος χρήστης είπε: «Τι γκολ από τον Ιωαννίδη! Αν δεν πάρει τη μεταγραφή του αυτό το καλοκαίρι θα είναι πραγματική απογοήτευση. Θα μπορούσε εύκολα να παίξει σε υψηλότερο επίπεδο».

What a goal from Fotis Ioannidis, if he doesn’t get his move this summer it’ll be a real disappointment. Could easily play at a much higher level.



Sporting would be a perfect fit for him if that happens but it’s seemingly gone quiet.



🎥: @PushGoals



pic.twitter.com/XAIOerEz0C https://t.co/iVJtDPk6RT