Ο Γκατούζο δε... μασάει τα λόγια του και φροντίζει με τις ατάκες του να το καταλάβουν και οι ποδοσφαιριστές της Χάιντουκ.

Ο Τζενάρο Γκατούζο φιλοδοξεί να φέρει ξανά τη Χάιντουκ στην κορυφή της Κροατίας και ευελπιστεί πως θα το καταφέρει μέσω της πειθαρχίας. Αυτό το έχουν καταλάβει ήδη οι παίκτες του, με τον Ιταλό τεχνικό να είναι αυστηρός τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Λίγο πριν την έναρξη της συνέντευξης Τύπου για το ματς του 3ου γύρου με τη Ρουζομπέροκ, ο Φιλίπ Κροβίνοβιτς έκανε το λάθος να… χαιρετήσει κάποιους ανθρώπους και ο Γκατούζο φρόντισε να τον… προσγειώσει λέγοντάς του «Φιλίπ, μην μιλάς πολύ, έλα, τελείωνε και f@%& off!», με τον παίκτη της Χάιντουκ να καταλαβαίνει καλά πως δεν υπάρχει χρόνος για περιττές κουβέντες. Θυμίζουμε, πως η ομάδα του Σπλιτ, είναι υποψήφια αντίπαλος της ΑΕΚ στον 3ο γύρο του Conference League.

| Hajduk Split manager Gennaro Gattuso to midfielder Filip Krovinović:



"Filip, don't speak too much, come on, very quickly and f@%& off!" pic.twitter.com/jwpoR0s2MQ