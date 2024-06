Κάρμο, Φορτούνης, Ποντένσε και Ελ Καμπί στην καλύτερη ενδεκάδα του Conference League

Η UEFA ανακοίνωσε την καλύτερα ενδεκάδα του Conference League με τον Ολυμπιακό να έχει σ' αυτήν τέσσερις παίκτες, τους Φορτούνημ Ποντένσε, Ελ Καμπί και Κάρμο.

Μετά την ανακοίνωση του καλύτερου παίκτη της σεζόν, βραβείο το οποίο πήρε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού, η UEFA έκανε γνωστή και την καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν κι εκεί την τιμητική τους.

Οι Πειραιώτες, που κατέκτησαν και το τρόπαιο, είχαν τέσσερις ποδοσφαιριστές τους σ' αυτήν. Ο λόγος για τους Νταβίντ Κάρμο, Κώστα Φορτούνη, Ντάνιελ Ποντένσε και Αγιούμπ Ελ Καμπί. Στην υπόλοιπη ενδεκάδα οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, που ήταν υπεύθυνοι για την κατάρτισή της (δηλαδή το τεχνικό πάνελ παρατηρητών της) έβαλαν τον Τερατσιάνο της Φιορεντίνα στο τέρμα, τον Χράνατς της Πλζεν στο κέντρο της άμυνας, τον Ντοντό στα δεξιά της Φιορεντίνα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Μπιράγκι των Ιταλών στο αριστερό.

Ο ΜακΓκίν της Άστον Βίλα και ο Χανς Βανάκεν της Κλαμπ Μπριζ βρέθηκε στην τριάδα του κέντρου μαζί με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, ενώ στο δεξί άκρο της επίθεσης ήταν ο Λίον Μπέιλι της Άστον Βίλα.

Δείτε την καλύτερη ενδεκάδα του Conference League:

