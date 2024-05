Ελ Καμπί vs... Ελ Καμπί: Τα γκολ του Μαροκινού κόντρα στην Άστον Βίλα είναι υποψήφια για τα καλύτερα γκολ της εβδομάδας από την UEFA (vid)

Η UEFA έδωσε το... βήμα στον κόσμο για να ψηφίσει ποιο από τα δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί κόντρα στην Άστον Βίλα ήταν το καλύτερο για τα ημιτελικά του Conference League.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης καθώς κατάφερε να αποκλείσει την Άστον Βίλα με 2/2 νίκες και να κλείσει μία θέση στο μεγάλο ραντεβού της 29ης Μαΐου στην OPAP Arena.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έβαλε την... σφραγίδα του σε αυτή την μεγάλη επιτυχία καθώς από τα συνολικά έξι γκολ που πέτυχαν οι Πειραιώτες, τα πέντε (!) ανήκουν σε εκείνον, πετυχαίνοντας δύο στη ρεβάνς για το τελικό 2-0.

Η UEFA έδωσε τον λόγο στον... κόσμο μέσω των social media για να ψηφίσει το καλύτερο γκολ της εβδομάδας και οι επιλογές ήταν ο Ελ Καμπί και ο... Ελ Καμπί. Συγκεκριμένα, η UEFA έβαλε υποψήφια τα δύο τέρματα του Μαροκινού φορ κόντρα στον αγγλικό σύλλογο.

🌟 Vote for your favourite El Kaabi goal now 🗳️@Heineken || #UECLGOTW || #UECL