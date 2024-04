Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στη Βέλγιο ο Αντρέας Ολσεν έφυγε από την Ελλάδα μετά από διαφωνία του με το ιατρικό επιτελείο της Μπριζ και δεν θα παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Μόνο ιδανικό δεν είναι το κλίμα στην Μπριζ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα της με τον ΠΑΟΚ που είναι η ρεβάνς του 1-0 που κέρδισε την περασμένη εβδομάδα, στον πρώτο προημιτελικό του ζευγαριού για το Conference League.

Οπως λοιπόν μεταδίδουν τα τελευταία λεπτά στο Βέλγιο ο Αντρέας Ολσεν έφυγε από την Ελλάδα όπου και βρίσκονταν με την αποστολή της επειδή διαφώνησε με το ιατρικό επιτελείο του club, με αφορμή την κατάσταση της υγείας του.

Ο Δανός μεσοεπιθετικός που δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη αλλά δεν έκανε χθες προπόνηση επειδή παραπονέθηκε πως δεν είναι 100% έτοιμος.

Προφανώς το staff είχε άλλη γνώμη και για αυτό όπως αναφέρουν σχετικά, όχι μόνο έθεσε τον εαυτό του εκτός πλάνων της ομάδας για την αναμέτρηση της Τούμπας, αλλά και αναχώρησε με προορισμό την πατρίδα του με σκοπό να πάρει και μία δεύτερη γνωμάτευση!

Το ζήτημα έχει πάρει και εύλογα μεγάλη διάσταση αφού ο διεθνής Ολσεν υπολογίζονταν για το ματς με τον Δικέφαλο, που όπως σχολιάζεται «είναι άκρως κρίσιμο για την Μπριζ».

📢 Injury Update - Club Brugge



🇩🇰 Andreas Skov Olsen is not in Greece... but in Denmark. He flew to Copenhagen to get a second opinion on his hip injury.



It seems unlikely that he will be available for the upcoming games against Union and Genk.#JPL #Sorare #ClubBrugge https://t.co/V1gAyppdQu pic.twitter.com/j5jzhIzzOT