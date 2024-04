ΓεροΓιοβάισα: Ολυμπιακέ και ΠΑΟΚ η ιστορία σας περιμένει!

Ο ΓεροΓιοβάισα αδημονεί για τις μεγάλες μάχες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Conference League και προσδοκά σε μια ιστορική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η μεγάλη ημέρα έφτασε. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν μπροστά τους ρεβάνς - φωτιά και καλούνται να γράψουν ιστορία. Να προκριθούν για πρώτη φορά στην ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και να κρατήσουν... ζωντανό το «όνειρο» της Νέας Φιλαδέλφειας. Μια αποστολή που μόνο εύκολη δεν είναι, αλλά τόσο οι Πειραιώτες όσο και οι Θεσσαλονικείς δεν έφτασαν με... περίπατο μέχρι τους «8» του Conference League.

Αμφότερες οι ομάδες θα αγωνιστούν στις 22:00 οπότε όλοι οι λάτρεις του αθλήματος θα χρειαστούμε δυο οθόνες. Ας αρχίσουμε από τον αγώνα που γίνεται εντός συνόρων. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την Μπριζ στην κατάμεστη Τούμπα και έχει την αποστολή να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο και με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όμως στο «σπίτι» του με τη στήριξη του κόσμου του την πάτησε με 5-1. Μπορεί και απόψε να φτάσει σε μια αντίστοιχη νίκη. Προτείνω Bet Builder με νίκη των Θεσσαλονικιών με διαφορά δυο γκολ στην κανονική διάρκεια, πρώτο γκολ των γηπεδούχων και G/G σε συνολική απόδοση 7.75.

Στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει μια τεράστια εμφάνιση στο... καυτό «Sukru Saracoglu». Οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να «καθαρίσουν» την πρόκριση από το πρώτο ματς με τη Φενέρ στο Φάληρο, όταν είχαν προηγηθεί με 3-0 αλλά οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν δυο αδράνειες και μείωσαν τη διαφορά στο γκολ. Όπως είδα τον αγώνα του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ένα είναι δεδομένο. Δεν γίνεται να μη δεχτούν γκολ και οι δυο ομάδες. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν υπάρχει clean sheet. To θέμα είναι ποιος θα... ρίξει περισσότερες γροθιές σε αυτόν τον «πυγμαχικό αγώνα». Θα πάω και εδώ με ένα Bet Builder. Over 3.5 γκολ, να σκοράρουν οι δυο ομάδες, Over 3.5 κόρνερ και anytime σκόρερ Αγιούμπ Ελ Καμπί στο 8.75.