Η UEFA ανέβασε μια φωτογραφία με τις πιο φορμαρισμένες ομάδες από τις 8 που συμμετέχουν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός με 4 νίκες και μία ήττα στα πέντε τελευταία ματς σε πρωτάθλημα και Conference League αποτελεί την πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωης αυτήν τη στιγμή με τη Φενέρμπαχτσε να ει΄ναι στην 5η θέση έχοντας 3 νίκες και 2 ήττες.

Ο ΠΑΟΚ είναι στη 2η θέση με 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα, ενώ ίδιο απολογισμό έχει κι η Κλαμπ Μπριζ, αλλά η ισοπαλία κι η ήττα ήρθαν στα δύο τελευταία της ματς.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός απόψε στο Σουκρού Σαράτσογλου θα κοιτάξει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-2 από το Καραϊσκάκης, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά έχοντας τη δύναμη του κόσμου του στο πλευρό του θα πάει για την ανατροπή του 1-0.

Το σχετικό πινακάκι της UEFA:

📈 The form guide heading into the quarter-final second legs...



ℹ️ League and #UECL results only#UECLformguide || @Swissquote pic.twitter.com/ULkLgRU6xy