Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης κατάφερε να ανέβει στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες αποκρούσεις στους πρώτους αγώνες των προημιτελικών του Conference League μαζί με τον Εμιλιάνο Μαρτίνεθ της Άστον Βίλα.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία σημαντική νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (3-2) και είχε για ακόμα ένα ματς, σε εξαιρετική βραδιά τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, κάτι το οποίο φαίνεται και στο post της UEFA για τους πρώτους αγώνες των προημιτελικών του Conference League.

Συγκεκριμένα, ο 21χρονος τερματοφύλακας πραγματοποίησε έξι αποκρούσεις κόντρα στη Φενέρ και είναι οι περισσότερες στο βράδυ της Πέμπτης (11/04) μαζί με τον Εμιλιάνο Μαρτίνεθ της Άστον Βίλα κόντρα στη Λιλ.

Τη λίστα συνεχίζει ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς της Φενέρμπαχτσε με τέσσερις και ο συνονόματός του και τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Κοτάρσκι με τρεις, ο οποίος έπιασε και πέναλτι κόντρα στην Μπριζ.

Martínez and Tzolakis with 6 saves in the quarter-finals 1st leg 🧤#UECL pic.twitter.com/JXFAh528Mz