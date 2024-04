Με Σαμάτα βασικό ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπριζ

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπριζ στον πρώτο προημιτελικό με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ξεκινάει τους Θεσσαλονικείς με τον Σαμάτα βασικό στην επίθεση.

Μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπριζ στο Βέλγιο για τα προημιτελικά του Conference League. Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να πάρουν το αποτέλεσμα που θα τους δώσει ακόμα περισσότερες ελπίδες πρόκρισης στα ημιτελικά στη ρεβάνς της Τούμπας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινάει τον «δικέφαλο του βορρά» με τον Κοτάρσκι στο τέρμα, τον Μπάμπα αριστερό μπακ, τον Βιεϊρίνια δεξιό και τους Κουλιεράκη και Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας. Οι Μεϊτέ και Οζντόεφ θα είναι τα αμυντικά χαφ και πίσω από τον Σαμάτα θα είναι από αριστερά προς τα δεξιά οι Τάισον, Κωνσταντέλιας και Αντρίγια..

#Starting11 Our starting 11 against Club Brugge at Jan Breydel Stadium