Η ευρωπαϊκή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, Κλαμπ Μπριζ, επικράτησε της Βαλενσιέν με 1-0 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Η Κλαμπ Μπριζ νίκησε σε φιλικό τη Βαλενσιέν με 1-0 και αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι μετά την απομάκρυνση του Ντέιλα από την άκρη του πάγκου της.

Η ευρωπαϊκή αντίπαλος του ΠΑΟΚ στους «8» του Conference League, πήρε τη φιλική νίκη με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χανς Βανάκεν στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην ουραγό της Ligue 1. Η καλύτερη ευκαιρία για τους Γάλλους ήταν το δοκάρι του Καφό στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Το φιλικό διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και η αντίπαλος του Δικεφάλου αγωνίστηκε χωρίς εννέα διεθνείς και με αρκετούς ποδοσφαιριστές από την ομάδα νέων. Όπως διαβάσατε στο Gazzetta λίγες ώρες νωρίτερα, οι Φλαμανδοί γνωστοποίησαν πως ο βασικός τους τερματοφύλακας, Μινιολέ, θα απουσιάσει για αρκετές εβδομάδες λόγω τραυματισμού κι έτσι θα χάσει τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.

Στο φιλικό κόντρα στη Βαλενσιέν, στο πρώτο μέρος αγωνίστηκε κάτω από τα δοκάρια ο Γιάκερς, ο οποίος αντίκατεστησε τον Μινιολέ στο παιχνίδι που τραυματίστηκε με αντίπαλο τη Σεντ Τρούιντεν και στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπερσίκ.

Επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις για την Μπριζ, η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σερκλ Μπριζ (1/4) για το πρωτάθλημα Βελγίου, ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι, επίσης για το πρωτάθλημα, απέναντι την Άντερλεχτ (7/4) και στη συνέχεια το πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ (11/4, 22:00).

Η σύνθεση της Κλαμπ Μπριζ, Α' ημίχρονο: Γιάκερς, Λεν Ντε Σμετ, Μπογιάτα, Γιαμεόγκο, Ντε Κάιπερ, Μπαλάντα, Νίλσεν, Βανάκεν, Σκούρας, Γιούτγκλα, Τάλμπι.

Β' ημίχρονο: Μπερσίκ, Λεν Ντε Σμετ, Γιαμεόγκο, Μπογιάτα (60΄ Σίμπα), Ντε Κάιπερ (60’ Οντούρ), Λίαμ Ντε Σμετ, Μπαλάντα (60΄ Γιακεϊμένκο), Τάλμπι, Σκούρας, Μπαρμπέρα, Μπισούβου.

