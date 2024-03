ΓεροΓιοβάισα: Διπλή ερυθρόλευκη βραδιά, ο σοβαρός ΠΑΟΚ περνάει από το Μάξιμιρ

Ο Ολυμπιακός έχει διπλή ευρωπαϊκή μάχη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ φοράει ξανά το ευρωπαϊκό του κουστούμι και ο ΓεροΓιοβάισα είναι έτοιμος για... μαραθώνιο.

Οι Πέμπτες μας επιστρέφουν. Για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων θα έχουμε πάνω από μια ομάδα να αγωνίζεται στην Ευρώπη. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έφτασαν μέχρι τους «16» και έχουν κάθε δικαίωμα να ονειρεύονται πως θα φτάσουν ακόμα πιο ψηλά στo τουρνουά. Βήμα - βήμα.

Στις 19:45 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Φάληρο. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ έχει απέναντι της μια ομάδα που... τρύπησε το ταβάνι της. Για πρώτη φορά οι Ισραηλινοί θα αγωνιστούν στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο βασικός στόχος της Μακάμπι είναι το πρωτάθλημα και η επιστροφή στην κορυφή για ύστερα από μια τριετία που έχει... σαρώσει η Μακάμπι Χάιφα. Πρόκειται για ποιοτική ομάδα όμως πιστεύω στον φορμαρισμένο Ολυμπιακό. Πιστεύω θα βγει ο άσος σε συνδυασμό με Over 1.5 στο 1.95.

Στις 22:00 οι φίλοι των Πειραιωτών θα περάσουν από την απέναντι πλευρά για να στηρίξουν την ομάδα τους και στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα θα υποδεχτεί τη Μπολόνια σε μια μάχη με αύρα... Play Off. Οι Ερυθρόλευκοι είναι πληγωμένοι στην περιφέρεια λόγω της απουσίας Γουόκαπ - Λαρεντζάκη, ενώ ο Γουίλιαμς Γκος θα έχει περιορισμό λεπτών. «Πονοκέφαλος». Θα πάρω απόσταση από την επιλογή νικητή και θα πάω σε ατομικά στατιστικά. Θεωρώ πως εύκολα θα βγουν τα Over 2.5 τρίποντα του Κάνααν σε απόδοση διπλασιασμού (2.00) και στα Over 5.5 ριμπάουντ του Φαλ στην ίδια απόδοση.

Την ίδια ώρα με τον αγώνα του ΣΕΦ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ντινάμο στο Ζάγκρεμπ. Ένα σύνολο που δεν έχει σχέση με την ισχυρή ομάδα που είχε αποκλείσει η ΑΕΚ το καλοκαίρι, όμως έχει τα δυνατά της σημεία, όπως έδειξε και στα δυο ματς με την Μπέτις. Έχει πιθανότητες για καλό αποτέλεσμα η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, όμως δύσκολα δεν θα δεχτεί γκολ. Η επιλογή να σκοράρουν και οι δυο ομάδες πληρώνει στο 1.93.