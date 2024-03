ΠΑΟΚ: Ο… «τρομοκράτης» των κροατικών ομάδων!

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ για την πρώτη μάχη κόντρα στην Ντινάμο για τους «16» του Europa Conference League. Η εκπληκτική παράδοση του «Δικεφάλου» τρομάζει τους Κροάτες. Αποστολή στην Κροατία: Σταύρος Σουντουλίδης

Έχουν περάσει 47 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία νίκη της Ντινάμο Ζάγκρεμπ επί ελληνικής ομάδας! Τότε, στο μακρινό 1977 ο Ολυμπιακός είχε γνωρίσει βαριά ήττα με 5-1 και τον αποκλεισμό από την επόμενη φάση του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ, αν και είχε κερδίσει με 3-1 το πρώτο παιχνίδι στον Πειραιά.

Από τότε κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι, ο Βέλιμιρ Ζάετς που έπαιξε σε εκείνα τα παιχνίδια κόντρα στον Ολυμπιακό τώρα διεκδικεί την προεδρία του κροατικού συλλόγου, με την Ντινάμο να αγνοεί τη νίκη στα επόμενες τέσσερις αναμετρήσεις στο ιστορικό «Maksimir» απέναντι σε ελληνικές ομάδες!

Ο Τύπος στο Ζάγκρεμπ έχει αποδώσει στον ΠΑΟΚ τον τίτλο του «τρομοκράτη» των κροατικών ομάδων, όχι άδικα, καθώς ο «Δικέφαλος» δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από σύλλογο της Κροατίας, με την Χάιντουκ το περασμένο καλοκαίρι να είναι το τελευταίο «θύμα» στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Συνολικά οι «ασπρόμαυροι» σε οκτώ αναμετρήσεις τους με ομάδες της Κροατίας έχουν πολύ καλή παράδοση και ρεκόρ 5-2-1, ενώ η μοναδική τους ήττα ήταν το καλοκαίρι του 2015 από την Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ όπου έχασαν εκτός με 2-1 αλλά στη ρεβάνς (προκριματικός Europa) επικράτησαν 6-0. Παράλληλα το 2021 απέκλεισαν στα play-offs του Conference τη Ριέκα (1-1 ενός, 2-0 εκτός) και το περασμένο καλοκαίρι την Χάιντουκ (0-0 εντός, 3-0 εκτός).

Η Ντιναμό από την πλευρά της αποκλείστηκε το καλοκαίρι από την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League, όπου έχασε 2-1 στο Μάκσιμιρ και ο αγώνας της Νέας Φιλαδέλφειας δεν ανέδειξε νικητή (2-2) καθώς δέχθηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις.

Ευρύτερα σε έξι επισκέψεις της στην Ελλάδα μετρά πέντε ήττες και την πρόσφατη ισοπαλία (έχασε παλαίοτερα δύο φορές από ΑΕΚ, Ολυμπιακό και το 2010 από τον ΠΑΟΚ), ενώ στην Κροατία κέρδισε μόνο σε δύο από τις αντίστοιχες αναμετρήσεις της και πιο συγκεκριμένα την ΑΕΚ το 1964 και τον Ολυμπιακό το 1977. Η νίκη της επί των «ερυθρολεύκων» μάλιστα είναι η τελευταία επί ελληνικής ομάδας και έκτοτε «τρέχει» σερί 0-2-6. Συνολικά το ρεκόρ της με clubs της χώρας μας είναι 2-2-8!

ΠΑΟΚ VS Ντιναμό Ζάγκρεμπ: 2-0-0

ΠΑΟΚ VS Κροατικές Ομάδες: 5-2-1

Ντιναμό Ζάγκρεμπ VS Ελληνικές Ομάδες: 2-2-8