Οι υποψήφιοι αντίπαλοι των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Conference League, αν την τελευταία αγωνιστική του Europa League, πάρουν τα αποτελέσματα που θέλουν.

Μπορεί το όνειρο της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League να έσβησε για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό μετά τις χθεσινές τους ήττες από Μπράιτον, Βιγιαρεάλ και Φράιμπουργκ, όμως αυτό της παρουσίας στο Conference League παραμένει ζωντανό. Μάλιστα το «τριφύλλι» και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βατό έργο για να τα καταφέρουν, καθώς την τελευταία αγωνιστική παίζουν εντός έδρας με Μακάμπι Χάιφα και Μπάτσκα Τόπολα, ενώ η Ένωση μόνο ξεγραμμένη δεν θα πρέπει να θεωρείται στην Ολλανδία με τον Άγιαξ, σύμφωνα με την απόδοσή τους.

Αν τα καταφέρουν λοιπόν, στην κλήρωση θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μία από τις ομάδες που θα έχουν τερματίσει στην δεύτερη θέση των ομίλων τους, με το μενού όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω, να περιλαμβάνει τα πάντα... Από ομάδες που είναι στα μέτρα τους, μέχρι πολύ δυνατούς συλλόγους...

Αν δεν υπήρχε η τελευταία αγωνιστική και οι ελληνικές ομάδες έπαιρναν το εισιτήριο για το Europa Conference, οι υποψήφιοι αντίπαλοί τους θα ήταν οι εξής...

Επειδή όμως υπάρχει άλλη μία αγωνιστική ημέρα και σε πολλούς ομίλους ( με εξαίρεση αυτόν του ΠΑΟΚ, όπου η Άιντραχτ είναι σίγουρα 2η ) παίζονται και τα εισιτήρια για την επόμενη φάση, αλλά και η σειρά στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, δείτε τις βαθμολογίας και τα ματς που απομένουν.

6η αγωνιστική - Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου

22:00 Μπριζ - Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Λουγκάνο - Μπεσίκτας

