Απίστευτο σκηνικό στο φινάλε του αγώνα Άλκμααρ - Λέγκια Βαρσοβίας, όταν σεκιούριτι του γηπέδου και αστυνομικές δυνάμεις της Ολλανδίας επιτέθηκαν στο ιδιοκτήτη των Πολωνών!

Στόχος επίθεσης έγινε ο ιδιοκτήτης της Λέγκια Βαρσοβίας και μέλος της ECA, Ντάριους Μιοντούσκι, μετά το φινάλε της αναμέτρησης της ομάδας του στην Ολλανδία απέναντι στην Άλκμααρ για τους ομίλους του Conference League!

Όλα ξεκίνησαν όταν τη στιγμή της αποχώρησης από το γήπεδο οι παίκτες της Λέγκια ήρθαν σε σύγρουση με την Αστυνομία, η οποία τους απαγόρεψε την έξοδο. Σύμφωνα με τις Αρχές οι Πολωνοί όφειλαν να περιμένουν μέχρι οι οπαδοί της Άλκμααρ να αποχωρήσουν πρώτοι από το γήπεδο, όμως από τις αψιμαχίες τα αίματα δεν άργησαν να ανάψουν.

Δυο από τους ποδοσφαιριστές της Λέγκια μάλιστα συνελήφθησαν από τις δυνάμεις της Αστυνομίας και παρέμειναν στο κρατητήριο. Από την επίθεση των Αρχών πάντως δεν ξέφυγε ούτε ο πρόεδρος των Πολωνών, με το κλαμπ να βγάζει στη δημοσιότητα το σχετικό στιγμιότυπο.

Από την πλευρά του ο ισχυρός άνδρας της Λέγκια έκανε λόγο για σκάνδαλο, το οποίο δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο. «Είναι σκάνδαλο! Δεν έχω δει ποτέ την ομάδα μας, μέλη του προσωπικού και του διευθύνοντος συμβουλίου να γίνονται στόχοι επιθέσεων από την ασφάλεια του γηπέδου ή την Αστυνομία.

Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είναι κάτι που δεν θα το αφήσουμε να περάσει».

This is how Dariusz Mioduski - owner of Legia Warsaw, vice-president and member of the management board of @ECAEurope - was treated in the Netherlands.



