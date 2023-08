Ο Ευθύμης Κουλούρης σκόραρε και τα δύο γκολ της Πογκόν στη νίκη της επί της Γάνδης με 2-1. Προκρίθηκαν οι Βέλγοι, οι οποίοι είχαν νικήσει με 5-0 στο πρώτο ματς.

Ακόμα δυο γκολ για τον Ευθύμη Κουλούρη με τη φανέλα της Πογκόν. Ο διεθνής σέντερ φορ σκόραρες δις στη νίκη της ομάδας του επί της Γάνδης με 2-1, εντός έδρας. Ο 27χρονος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 79' όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων έχασε την μπάλα στην περιοχή του, ο Κουλούρης έγινε αποδέκτης και έστειλε την μπάλα σε κενή εστία. Στο 86' ο Φόρναλτσικ έκανε το γύρισμα και ο Έλληνας striker εξ επαφής έκανε το 2-0.

O Κουλούρης μπήκε στο ματς στο 64' μαζί με τον Λεονάρντο Κούρτη. Στο 90+5' ο Ούγκο Κάιπερς μείωσε το σκορ και διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Οι Βέλγοι πέρασαν στα play-offs του Conference League, καθώς στο πρώτο ματς είχαν νικήσει με 5-0. Ο Κουλούρης μετράει έξι γκολ σε επτά εμφανίσεις με τους Πολωνούς.

Efthymios Koulouris gets another goal back for his brace!

Mariusz Fornalczyk 🇵🇱(2003) with the great assist!

📽️ @SJTJustThatpic.twitter.com/OaMNE0OOqU