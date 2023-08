Ξανά γκολ ο Κουλούρης για την Πογκόν, δύο ασίστ ο Κούτρης (vids)

Ο Ευθύμης Κουλούρης σκόραρε και στο τέταρτο επίσιμο παιχνίδι του με την Πογκόν, όπου ο Λεονάρντο Κούτρης έδωσε δύο ασίστ.

Το «εισιτήριο» για τον 3ο Προκριματικό Γύρο του Conference League «σφράγισε» σήμερα (3/8) η Πογκόν που επικράτησε 3-2 στη Λίνκολν και σε συνάρτηση και με το 5-2 που κέρδισε στον πρώτο αγώνα του ζευγαριού, αποτέλεσμα που επί της ουσίας μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς.

Στην οποία έλαμψε πάλι το «άστρο» του Ευθύμη Κουλούρη, καθώς ο Ελληνας φορ βρήκε δίχτυα στο 49', ισοφάρισε τότε σε 1-1 και πλέον έχει σκοράρει και στα τέσσερα φετινά του παιχνίδια με την πολωνική ομάδα που μετακινήθηκε πρόσφατα.

📹 GOAL! Pogoń Szczecin 1-1 Linfield



⚽️ Efthymios Koulouris

💰 Bet It All 200€ Welcome Bonus - https://t.co/eqWX0TkxqM pic.twitter.com/pHzFX77uZg