Απίθανο σκηνικό στην Τουρκία, εκεί όπου ένας οπαδός της Σίβασπορ έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέταρτο γκολ της Φιορεντίνα εις βάρος της ομάδας του και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον Αλεσάντρο Μπιάνκο των Βιόλα!

Τεταμένο ήταν το φινάλε της νίκης-πρόκρισης της Φιορεντίνα με 4-1 στην έδρα της Σίβασπορ. Ο Καστροβίλι στο 89ο λεπτό με ωραίο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό σκορ υπέρ των Βιόλα, ωστόσο στους πανηγυρισμούς αυτού του τέρματος, ένας φίλος της τούρκικης ομάδας εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και έριξε μπουνιά στο πρόσωπο του Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Ο Ιταλός μετά τη λήξη του ματς ανέβασε ιστορία στο Instagram, στην οποία φαίνεται με ματωμένο το ένα του ρουθούνι και το χείλος του και έγραψε: «Όχι άσχημα».

🔴 Shocking scenes in Sivas where a pitch invader punched Fiorentina midfielder Alessandro Bianco during La Viola's goal celebrations. pic.twitter.com/RJWs4eJC1P