Το Λιχτενστάιν δεν έχει εθνική Λίγκα, η ίδια φιλοξενείται από την Ελβετία χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη και πρακτικά είναι ουτοπικό να παίξει στο Champions League. Ε και; Η Βαντούζ, ομάδα β΄ κατηγορίας, ζει το όνειρό της με την ιστορική είσοδο στους ομίλους του Conference League, στο πιο σπάνιο… προκριματικό παραμύθι όλων των εποχών.

Στην έδρα της Ραπίντ Βιέννης, χωρούν σε ένα μόνο πέταλο οι σχεδόν 5.700 κάτοικοι της πόλης. Το «Allianz Stadion» (28.000 θεατές) οριακά θα χωρούσε και όλο τον πληθυσμό του Λιχτενστάιν (38.000). Μέσα σε αυτό το γήπεδο, το πλέον πρωτάκουστο και σύνθετο ποδοσφαιρικό παραμύθι έγινε πραγματικότητα. Η Βαντούζ, γνώριμη στους περισσότερους φίλους της γεωγραφίας ως η πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν και μόνο, πολύ μακριά από καθετί ποδοσφαιρικό, έβαλε το όνομά της στην κληρωτίδα του Conference League. Όχι σε κάποιον προκριματικό γύρο, αλλά στους ομίλους.

Το τελευταίο σφύριγμα του Σλοβένου ρέφερι, Ομπρένοβιτς, έδωσε το σύνθημα για ξέφρενους, ατελείωτους πανηγυρισμούς. Η Βαντούζ, μια ομάδα που δεν ανήκει καν στο εθνικό της πρωτάθλημα, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει, με Ελβετό προπονητή και μίγμα ερασιτεχνών παικτών κυρίως από Λιχτενστάιν, Ελβετία και Αυστρία, μετά από 26 διαδοχικούς αποκλεισμούς στα προκριματικά ζει το όνειρο της παρθενικής της παρουσίας σε ευρω-όμιλο. Αποκλείοντας κατά τη σειρά τη σλοβενική Κόπερ, την Κόνιασπορ και εσχάτως τη Ραπίντ Βιέννης, με το «χρυσό» γκολ του Ελβετού, Τσιτσέκ (0-1, 1-1 το πρώτο ματς). Πλέον ετοιμάζεται να απολαύσει το ταξίδι, στον όμιλο με Άλκμααρ, Απόλλωνα Λεμεσού και Ντνίπρο, κι ό,τι προκύψει. Το Gazzetta παρουσιάζει τη σπάνια περίπτωση της πρώτης ιστορικά ομάδας του Λιχτενστάιν που προκρίνεται σε φάση ομίλων.

🇱🇮 HISTORY! VADUZ BECOME THE FIRST LIECHTENSTEIN CLUB TO REACH THE EUROPEAN GROUP STAGES!



The only UEFA member so small it doesn't have its own league completes a fairytale run to the Conference League!



We will have a second-division club in continental competition this season! pic.twitter.com/LhA8uGqNFJ