«Buzzer-beater» με το γκολ των προκριματικών και εισιτήριο για τους ομίλους του Conference League η Κλουζ, η οποία «πάγωσε» τη Μάριμπορ με απίθανο «ψαλίδι» πρόκρισης του Λόβρο Τσβεκ στο 90ο λεπτό!

Η ρεβάνς ανάμεσα σε Κλουζ και Μάριμπορ κυλούσε όπως ο πρώτος αγωνας, χωρίς σκορ (0-0) και όλα έδειχναν ότι θα έλυναν τις διαφορές τους στην παράταση με στόχο την πρόκριση στους ομίλους του Conference League. Ο Λόβρο Τσβεκ, όμως, είχε... άλλη άποψη.

Ο Κροάτης μέσος λύτρωσε το ρουμανικό κλαμπ στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης, με πιθανότατα το απόλυτο γκολ των φετινών προκριματικών. Τόσο για τη σημασία του, όσο και για την ομορφιά του, αφού το πέτυχε με ανάποδο «ψαλίδι» πίσω από το ύψος του σημείου του πέναλτι!

Λίγα δευτερόλεπτα πριν μετρήσουν οι καθυστερήσεις, ο Τσβεκ είδε την μπάλα να στρώνεται στο κατάλληλο ύψος και δεν το σκέφτηκε στιγμή, νικώντας τον τερματοφύλακα των Σλοβένων με τρομερή ψιλοκρεμαστή εκτέλεση στο πλαϊνό δίχτυ! Δίχως έκπληξη, το «Κονσταντίν Ραντουλέσκου» πήρε... φωτιά!

Θαυμάστε το απίθανο γκολ της Κλουζ:

It was the 90th minute in the game between CFR And Maribor and both teams were getting ready for extra time to decide the qualifier.

Then Croatian midfielder Lovro Cvek did this, pic.twitter.com/we2ck9UuAI