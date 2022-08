Το oscar ατυχίας της Λίνφιλντ: Έχασε την πρόκριση από αυτογκόλ του αρχηγού της στο τελευταίο λεπτό της παράτασης (vid)

Η Λίνφιλντ σχεδόν άγγιξε την πρόκριση, που θα την έκανε την πρώτη ομάδα από τη Βόρεια Ιρλανδία που δίνει το παρών σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά υπέστη οδυνηρή ήττα στα πέναλτι το βράδυ της Πέμπτης από τη λετονική RFS.

Το γκολ του Κάιλ ΜακΛιν στην παράταση (1-0) οδηγούσε τη Λίνφιλντ σε μια ιστορική νίκη. Οι Blues ήταν έτοιμοι για μια θριαμβευτική είσοδο στα βιβλία της ιστορία, όμως τα όνειρα γκρεμίστηκαν με τον πιο επώδυνο τρόπο.

Στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, ο αρχηγός της Τζίμι Κάλαχερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του σε προσπάθειά του να απομακρύνει μια σέντρα και στέρησε μια τεράστια πρόκριση στους Βορειοιρλανδούς.

Για να επιδεινώσει τη... δυστυχία τους, ο Κάμι Πάλμερ έχασε μια εξαιρετική ευκαιρία λίγα δευτερόλεπτα πριν οι φιλοξενούμενοι πετύχουν την ισοφάριση.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, εκεί η Λίνφιλντ έχασε τα δύο πρώτα κι έδωσε έτσι τεράστιο πλεονέκτημα στην RFS. Η λετονική ομάδα ήταν άψογη από την άσπρη βούλα, επικράτησε 4-2 και πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Conference League.

Ένα οδυνηρό τέλος σε ένα συναρπαστικό ευρωπαϊκό ταξίδι.

Δείτε το βίντεο:

What a hilarious combination of events to take the Linfield game to pens pic.twitter.com/dXPNoEZj4f