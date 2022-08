Η Σλάβια «λύγισε» στο 122΄τη Ράκοβ, στους ομίλους του Conference και η Βαντούζ!

Επτάψυχη η Σλάβια Πράγας, επικράτησε 2-0 της Ράκοβ των Πανανικολάου - Σβάρνα με γκολ στο 122΄της παράτασης και μπήκε στους ομίλους του Conference. Ιστορικές προκρίσεις για Βαντούζ και Μπαλκάνι, στους ομίλους και η Άλκμααρ των Παυλίδη - Χατζηδιάκου.

Στους ομίλους του Conference League θα βρεθεί η Σλάβια Πράγας, η οποία στη ρεβάνς της Τσεχίας έκαμψε την αντίσταση της Ράκοβ των Πανανικολάου - Σβάρνα (βασικοί) με «χρυσό γκολ» στην εκπνοή της παράτασης (2-0), πανηγυρίζοντας μια αγχωτική πρόκριση. Οι Τσέχοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση προκειμένου να αιφνιδιάσουν τους Πολωνούς και να ισοφαρίσουν το σκορ πρόκρισης, όμως το γκολ που έστειλε το ματς στην παράταση σημειώθηκε τελικά στο 62΄.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν αυτό που ήθελαν, πάλεψαν για το δεύτερο γκολ και τελικά το πέτυχαν στο 122΄όταν ο Σκράντζ έστειλε τη μπάλα στο πλεκτό και την Σλάβια στην κλήρωση των ομίλων.

Ο συνήθης ύποπτος ως σκόρερ, Βαγγέλης Παυλίδης έγινε δημιουργός και η Άλκμααρ προκρίθηκε με δύο νίκες επί της Ζιλ Βιθέντε στους ομίλους του Conference League. Με τον Έλληνα στράικερ να μοιράζει τις ασίστ στα δύο γκολ, η AZ έφυγε με το διπλό από την Πορτογαλία (1-2), έχοντας προίκα το πλούσιο 4-0 του πρώτου αγώνα. Μέσα σε ένα τετράλεπτο, ο Παυλίδης σέρβιρε γκολ για τον Έβιεν και τον Ράιντερς (60’, 64’) και οι Ολλανδοί δεν δυσκολεύθηκαν να κρατήσουν το προβάδισμα μέχρι τέλους, παρά το 1-2 στο 86’ από τον Μποζέλι. Βασικός αγωνίστηκε και ο Παντελής Χατζηδιάκος ο οποίος έγινε αλλαγή ακριβώς μετά το 0-2, όταν όλα είχαν κριθεί.

Πιο δύσκολα από όσο θα περίμενε κανείς, αλλά στους ομίλους του Conference League πέρασε και η Νις, η οποία ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 από τον πρώτο αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ μέσω… παράτασης. Ο Κλοντ-Μορίς ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα για τους γηπεδούχους των Σμάιχελ-Ράμσεϊ, για να έρθει ο Μπεκά ως χρυσή αλλαγή από τον πάγκο να λυτρώσει την ομάδα της Νίκαιας στο 113’ με το γκολ πρόκρισης (2-0).

Λίγο αργότερα η Βιγιαρέαλ έκανε το 2/2 απέναντι στη Χάιντουκ του Λιβάγια και προκρίθηκε στην τελική φάση του Conference League. Οι Ισπανοί επικράτησαν «σβηστά» 2-0 στην Κροατία, με σκόρερ τους Πεντράθα (37΄) και Τσουκουέζε (56΄).

Ιστορικές επιτυχίες για το ποδόσφαιρο και του Κοσόβου και του Λιχτενστάιν ολοκλήρωσαν οι Μπαλκάνι και Βαντούζ αντίστοιχα. Για πρώτη φορά στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων οι δύο παραπάνω χώρες θα δουν ομάδα τους στους ομίλους, αφού η πρώτη απέκλεισε τη Σκούπι από τη Βόρεια Μακεδονία (1-0, νίκη 2-1 και στον πρώτο αγώνα) και η δεύτερη έκανε την έκπληξη των προκριματικών, αποκλείοντας τη Ραπίντ Βιέννης (0-1) εκτός έδρας!

Η Βαντούζ είχε κρατήσει στο 1-1 τους Αυστριακούς στο πρώτο ματς και η ρεβάνς εξελίχθηκε σε όνειρο, αφού στο 22’ ο Τσιτσέκ τής έδωσε προβάδισμα πρόκρισης και στο 35’ το πράγμα έγινε ακόμα καλύτερο αφού ο Βίμερ αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα και άφησε τη Ραπίντ με δέκα παίκτες.

Το 0-1 έμεινε μέχρι τέλους κι έτσι η Βαντούζ μετά από 30 διαδοχικούς αποκλεισμούς στα προκριματικά του Κυπελλούχων, του Κυπέλλου UEFA, του Europa League και του Conference League, σπάει επιτέλους το ρόδι και μπαίνει στην κληρωτίδα των ομίλων!

🇱🇮 HISTORY! VADUZ BECOME THE FIRST LIECHTENSTEIN CLUB TO REACH THE EUROPEAN GROUP STAGES!



The only UEFA member so small it doesn't have its own league completes a fairytale run to the Conference League!



We will have a second-division club in continental competition this season! pic.twitter.com/LhA8uGqNFJ